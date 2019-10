Mancio, è caccia all’ottava meraviglia in azzurro. E quel record di Pozzo…

L’Italia di Roberto Mancini, qualificata con tre turni di anticipo a Euro 2020, domani sera alle 20.45 sarà impegnata contro il Liechtenstein, al Rheinpark Stadion di Vaduz. Gli Azzurri, dopo aver sconfitto sabato anche la Grecia, hanno collezionato 7 vittorie su 7 gare: domani, in caso di nuovo successo, potrebbe dunque arrivare l’ottava meraviglia. Occhio, però, perché nel mirino di Mancini c’è lo storico record di Vittorio Pozzo, che ne inanellò nove di fila tra il ’38 e il ’39. Al Mancio ne manca una: ha all’attivo sette successi nelle qualificazioni, più l’amichevole contro gli Stati Uniti. Lo stesso ct in conferenza stampa ha confermato il turn over in programma per la sfida di domani: tra i pali spazio a Sirigu, in difesa Di Lorenzo, Romagnoli, Mancini e Biraghi. Chiavi della regia affidate a Jorginho, con Zaniolo e Cristante ai suoi lati, mentre in attacco il tridente sarà composto da Bernardeschi, Immobile ed El Shaarawy.

Liechtenstein-Italia, le probabili formazioni:

Liechtenstein (4-4-1-1): Buchel, Rechsteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Meier, Hasler, Buchel, Wieser, Salanovic; Gubser. Ct: Kolviosson

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Mancini, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. Ct: Mancini

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro