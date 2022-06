Mancini: “Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo. Stavolta sarà più difficile ricostruire”

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dopo la netta sconfitta dell’Italia contro l’Argentina.

Queste le sue parole: “Cosa rappresenta questa partita? Rappresenta una partita non vinta, ma alla quale siamo arrivati vincendo l’Europeo e dopo tre anni e mezzo di imbattibilità. Rappresenta comunque un bel momento della nostra carriera”.

Il cambiamento dopo questa gara: “Io devo dire solo grazie a tutti questi ragazzi che hanno giocato in questi 4 anni, c’è grande dispiacere per la non qualificazione al Mondiale. Stasera la partita è stata equilibrata fino allo 0-1, poi hanno meritato. I nostri ragazzi hanno speso anche tanto negli ultimi due anni e ora sono anche un po’ stanco. Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo”.

Sulle note positive: “Il primo tempo è stato equilibrato, i loro gol nel primo tempo sono arrivati da errori nostri che non possiamo commettere mai. Avevamo palla noi e l’abbiamo persa, sul secondo ci siamo fatti superare a metà campo. Dallo 0-2 è diventato tutto più difficile perché l’Argentina ha giocatori incredibili che sanno gestire il pallone. Ora dobbiamo lavorare molto e impegnarci, sapendo che non sarà semplice”.

Qual è la cosa che in questo momento ti preoccupa di più? Manderai qualcuno in vacanza?

“Sì, lascerò qualcuno in vacanza perché se lo merita e deve recuperare rispetto a quanto ha fatto in questi due anni. Dopo l’Europeo abbiamo fatto una grande fatica a far gol e dobbiamo trovare soluzioni in questo senso, dobbiamo essere veloci e non sarà semplice mettere una squadra che ci dia soddisfazioni a breve tempo. Bisognerà lavorare bene e sbagliare il meno possibile”.

Questa volta può essere più difficile ricostruire?

“Può essere più difficile perché abbiamo ragazzi giovani e alcuni non giocano nemmeno in Serie A. Però nella squadra di stasera ci sono giocatori che saranno importanti e dopo aver ripreso forza torneranno a giocare bene come hanno sempre fatto”.

Foto: Twitter Italia