Mancini: “Vogliamo qualificarci a Euro 2020 il prima possibile. Formazione? Ho un dubbio”

Roberto Mancini, ct dell‘Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Armenia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Queste le sue parole: “Ci ritroviamo dopo quattro mesi. Non saremo al massimo della forma fisica, ma abbiamo altre armi con cui sopperire. Sono due partite fondamentali per noi, ma raggiungere la qualificazione a Euro 2020 il prima possibile è l’obiettivo che abbiamo dall’inizio. L’Armenia è più avanti di noi dal punto di vista fisico. Hanno giocato bene in Grecia e l’Italia ha sempre faticato qui. Sensi? Può giocare, abbiamo due partite davanti a noi. Sono molto dispiaciuto per i tre infortunati gravi che abbiamo avuto: gli altri per fortuna passano e si risolvono in fretta. Formazione? Ho un solo dubbio”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro