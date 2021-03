Mancini: “Vogliamo far passare delle belle serate ai nostri tifosi”

Il CT dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport poco prima della sfida con l’Irlanda del Nord: “La Nazionale ha sempre un significato importante perchè rappresenta tutto il Paese, anche i non sportivi. Quando gioca la Nazionale c’è tutto un Paese dietro una squadra. Soprattutto in questo momento può essere una serata molto importante. Rappresentiamo un Paese con quattro titoli di campione del mondo. E’ chiaro che rappresentiamo tutti e dobbiamo cercare di far passare delle belle serate ai nostri tifosi che è quello che abbiamo sempre cercato di fare”.