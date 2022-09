Mancini verso il 3-5-2: le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Alle 20.45 scenderanno in campo Italia e Inghilterra per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Il c.t. Mancini ha perso last minute Immobile e potrebbe dunque rinunciare al 4-3-3 in favore di un 3-5-2 con Scamacca e Raspadori in attacco. In difesa è ancora vivo il ballottaggio tra Acerbi e Bastoni, con il primo in vantaggio. Mediana confermata con Barella, Cristante e Jorginho. La fascia destra sarà affidata a Di Lorenzo, mentre Dimarco è in vantaggio su Emerson per occupare la corsia mancina.

Italia(3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori.