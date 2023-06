Mancini: “L’Under 21 deve essere più vicina alla Nazionale maggiore. Per noi è importante andare alle Olimpiadi”

Roberto Mancini durante un evento nelle Marche ha rilasciato delle dichiarazioni ad alcuni giornalisti sul tema della Nazionale U21. Ecco le sue parole: “L’Under 21 deve essere più vicina alla Nazionale maggiore, soprattutto in questo momento in cui abbiamo bisogno di ragazzi da inserire nella nostra squadra per il futuro. Abbiamo ceduto dei giocatori all’Under 21 perché per noi è importante andare alle Olimpiadi, la speranza è quella di passare il gruppo perché in questo modo aumentano le chance di essere a Parigi 2024, un obiettivo da centrare”.

Foto: Instagram Mancini