Mancini, un’altra delusione: l’Arabia Saudita è fuori dalla Coppa d’Asia

l’Arabia Saudita di Roberto Mancini è fuori dalla Coppa d’Asia. Il primo torneo internazionale alla guida dell’Arabia Saudita è un flop per il commissario tecnico italiano, arrivato a Riyadh la scorsa estate dopo essersi dimesso come ct della Nazionale azzurra. L’Arabia Saudita è caduta agli ottavi di finale contro la Corea del Sud, di fatto nella prima partita ad eliminazione diretta della Coppa d’Asia attualmente in corso in Qatar e vinta proprio dalla nazione che ha organizzato anche gli ultimi Mondiali. Grande rammarico per Mancini, considerando come la vittoria sia sfuggita per un solo minuto. Il pareggio di Gue-sung è arrivato solamente al 99′, con dieci minuti di recupero nella ripresa. Decisivi i rigori: sudcoreani perfetti, sbagliano Al Najei e Ghareeb per i sauditi.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita