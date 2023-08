Mancini, una scelta fatta e la bandiera dell’Arabia: il documento esclusivo

Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita: contratto triennale, un compenso da circa 90 milioni (euro in più o in meno…) e una scelta fatta in tempi non sospetti. Questo documento esclusivo che vi proponiamo risale a diverse settimane fa: l’ex ct azzurro assorto, la bandiera dell’Arabia che fa capolino sullo sfondo, la sala di attesa di un aeroporto oppure gli uffici della Federazione, lasciamo a voi la scelta, sinceramente cambia poco. Di sicuro non era dentro un bar di Roma con quella bandiera sulla sfondo…. Evidentemente aveva deciso in tempi non sospetti e i bene informati garantiscono che l’accordo fosse stato raggiunto in tutti i dettagli ancor prima delle dimissioni. Poi dovrà essere Mancini a spiegare se lo riterrà opportuno. I primi contatti risalgono a diversi mesi fa quando l’allenatore era stato invitato in Arabia per alcuni colloqui con gli allenatori locali, lezioni da tenere per spiegare il calcio europeo e le varie dinamiche. Da lì i primi approcci dei dirigenti locali, i sondaggi sul suo desiderio di fare un’eventuale esperienza lontano dall’Italia. Gli stessi sondaggi che sono diventati un’offerta concreta, ricchissima, la stessa offerta che ha fatto vacillare Mancini con il sì quasi automatico arrivato ancor prima che decidesse di dimettersi dal ruolo di commissario tecnico azzurro. Adesso aspettiamo i prossimi passaggi, con quella bandiera saudita in bella evidenza sullo sfondo…