Mancini: “Un gol nel derby mi mancava. Sono l’uomo più felice del mondo”

Gianluca Mancini, l’uomo che ha deciso il derby della Capitale, ha parlato a Dazn a fine partita.

Queste le sue parole: “Derby vinto dopo tanto, era il decimo per me e mi mancava il gol. Sono l’uomo più felice del mondo”.

Per chi è questa vittoria? “Per i nostri tifosi, non vincevamo da tanto, se lo meritano perché sono sempre stati con noi anche quando siamo usciti dalla Coppa Italia. Il gol rende felice, ma l’importante era vincere. La maglia di oggi la terrò per sempre”.

L’inchino per chi era? “Per questa fantastica curva col quale c’è un rapporto speciale. L’inchino è per loro”.

Hai avuto un problema? “Sì, ho avuto un problemino, ma ho preso qualcosa per continuare. Da queste partite posso uscire solo con una gamba rotta, perché in panchina sto troppo male”.

Come si esce da un derby vinto? “Sono tre punti speciali, ma ora non dobbiamo mollare, perché ci aspetta un mese molto intenso”.

