Mancini: “Un giorno sogno di allenare la Roma. I giallorossi devono credere al quarto posto”

Amantino Mancini, ex esterno di Roma e Inter, ha parlato delle sue ambizioni da allenatore e del sogno di poter allenare un giorno i giallorossi.

Queste le sue parole: “Ho intrapreso da poco la carriera da allenatore. Per ora sto facendo esperienza i Brasile, ma mi piacerebbe presto arrivare in Europa, e in Serie A. Magari alla Roma un giorno, quando sarò pronto. Per me sarebbe un sogno, ma adesso mi auguro che la Roma riesca ad arrivare in Champions League perché i tifosi lo meritano”.

Sui giallorossi: “Secondo me la Roma può puntare alla Champions League, ma deve essere più continua e più costante. Davanti corrono, sono forti, c’è l’Atalanta che ormai non è più una sorpresa. La squadra mi piace però ci sono tante cosa da fare. Ha giovani interessanti e un grandissimo allenatore che è mister Mourinho”.