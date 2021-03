Mancini: “Toloi? Avevo bisogno di conoscerlo, è un giocatore versatile. Gli interisti speriamo di averli entro domani”

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana ha parlato da Coverciano in conferenza stampa in vista delle partite contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania valide per le qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Queste le parole del tecnico jesino, che ha prima parlato della questione interisti e Nazionale: “Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà. Mi sembra di aver capito che gli altri Nazionali dell’Inter siano partiti, stiamo vedendo cosa sta succedendo per provare ad averli tra oggi e domani. Siamo abbastanza fiduciosi, ne abbiamo convocati tanti per questo visto che non sapevamo che situazione avremmo trovati”.

Su Toloi, volto nuovo di questa Italia: “Gioca in una squadra con la difesa alta, gioca sull’anticipo e la marcatura preventiva. Io l’ho chiamato perché avevo bisogno di conoscerlo come calciatore e come ragazzo. Se lui si dovesse adattare bene può entrare a far parte nel nostro gruppo, può giocare in tutti i ruoli della difesa”.

Foto: Twitter Italia