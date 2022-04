Mancini: “Tanta delusione, ma restiamo campioni d’Europa. Immobile? Deve superare questo momento”

A margine della sfida tra Italia Under 17 e i pari-età della Polonia, il CT della Nazionale maggiore Roberto Mancini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni raccolte da Sky Sport: “La delusione è sempre tanta. Ci sono dei momenti in cui le cose non devono andar bene e non ci vanno, ma abbiamo fatto delle cose ottime. Siamo sempre campioni d’Europa fino al 2024. Immobile? Non ho parlato con lui, non so cosa pensi in questo periodo ma è chiaro che non stia passando un momento facile. Bisogna saperlo superare“.

Foto: Twitter Azzurri