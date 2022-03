Mancini sulle convocazioni: “Pochi allenamenti a disposizione, privilegiata la base dell’Europeo”

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista delle due sfide playoff che potrebbero portare l’Italia ai Mondiali: “Ho cercato di convocare quelli che potevano essere più utili sapendo che abbiamo pochissimi allenamenti insieme, non c’è tanto spazio per poter provare cose nuove. Ho scelto di privilegiare una base fatta dai giocatori avuti all’Europeo, tranne qualcuno che non era in condizione, non potevo portarne quaranta. Su chi non sta benissimo faremo valutazioni sulla prima partita, poi vedremo se ci sarà una seconda: non sarà semplice”.

Mancini prosegue: “Siamo positivi perché possiamo attaccarci a basi solide, non saranno due partite semplici”.

Foto: Twitter Azzurri