Mancini su Zaniolo: “Quando inizierà a giocare tornerà in Nazionale”

Il CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione della partnership tra FIGC e Telepass. La guida degli azzurri si è lasciato andare su Nicolò Zaniolo, ex calciatore della Roma che si è trasferito in Turchia al Galatasaray: “Spero che possa servire a lui, che è un ragazzo giovane, un’esperienza in Turchia importante come questa. Gioca in una grande squadra come il Galatasaray e credo che quando inizierà a giocare tornerà con noi”.

Foto: Instagram Mancini