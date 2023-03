Mancini su Zaccagni: “Se continua così ci sarà altre volte, Nazionale aperta a tutti”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, in conferenza stampa ha parlato della mancata convocazione di Mattia Zaccagni e Nicolò Casale. I due calciatori della Lazio non prenderanno parte ai prossimi impegni dell’Italia contro Inghilterra e Malta: “La non convocazione di Zaccagni e Casale? Casale è un giocatore che seguiamo come seguiamo i pochi italiani che ci sono. Zaccagni sta facendo un ottimo campionato e non c’è nessuna motivazione particolare, la Nazionale è aperta a tutti e se continua così ci sarà altre volte”.

Foto: Instagram Zaccagni