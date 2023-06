Mancini su Bonucci: “E’ stato sempre un giocatore importante, poi è chiaro che tutto finisce. Vale per ogni calciatore”.

Roberto Mancini in conferenza stampa ha parlato anche di Bonucci. Ecco le sue parole: “Bonucci ha fatto un errore ma è stato sempre un giocatore importante, poi è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore”.

Sulle parole di Acerbi e Donnarumma legate ad “una mancanza di divertimento” in Nazionale: “Non so se abbiano detto davvero queste parole: a me non le hanno dette, glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema. A me, appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima…”.

Foto: Mancini Twitter Azzurri