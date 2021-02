Mancini su Balotelli: “Tutt’ora è l’italiano con maggiori qualità tecniche. Mai dire mai”

Mario Balotelli e la maglia della Nazionale Italiana è un dibattito che dura da tempo immemore, e sarà destinato a proseguire in eterno. L’ultima considerazione in merito è stata fatta nientemeno che dallo stesso commissario tecnico della Nazionale italiana: Roberto Mancini. Ospite ieri a Tiki Taka, il tecnico jesino, ha così risposto a una domanda sull’attaccante attualmente in forza al Monza: “Mario è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche, anche ora. Negli ultimi anni si è perso un po’, ma ha ancora trent’anni. Mai dire mai”. L’ultima convocazione di Super Mario con la maglia azzurra risale al 7 settembre 2018, prima di accantonato nuovamente.

Foto: Opta