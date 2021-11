Mancini: “Speriamo che sia la serata dell’Italia. Sarà una partita differente rispetto a quella di andata”

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Svizzera: “Ho grande fiducia nei ragazzi anche se siamo in un momento della stagione dove ci mancano tanti giocatori ma questo mi sembra che tutte le nazionali hanno il nostro problema. Ma ho grande fiducia in quello che i ragazzi riusciranno a fare. Abbiamo delle basi solide, mi sarebbe piaciuto avere tutti a disposizione e poter scegliere tra diversi giocatori ma, come ho detto prima, è un momento della stagione delicato per tutti e quindi cerchiamo di fare di necessità virtù. Sarà una partita differente rispetto a quella di andata. Penso che se noi riusciamo a fare il nostro gioco, ad essere tranquilli sul campo e pensare a quelle che sono le nostre qualità faremo una grande partita”.

FOTO: Twitter Mancini