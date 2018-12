Mancini: “Il sorteggio per Euro 2020? Importante evitare la Germania. Su Quagliarella e la Serie A…”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato direttamente da Coverciano per la due giorni di aggiornamento professionale Il Calcio e chi lo racconta, promosso da FIGC e USSI: “Il sorteggio per Euro 2020? È stato buono, era importante evitare la Germania. Poi le partite sono tutte da giocare, ad Atene o a Sarajevo non sarà semplici. Noi però dobbiamo proseguire sulla nostra strada. L’aspetto più duro da affrontare come ct? L’eliminazione dal Mondiale e quindi la delusione enorme che c’era stata. Bisognava tirare su il morale e questa cosa non è stata semplice. Però ho trovato aiuto da parte di tutti e l’abbiamo risolta abbastanza bene. Poi le prestazioni e i miglioramenti degli ultimi tempi ci hanno dato una mano. Da qualche anno non abbiamo quei fuoriclasse assoluti che l’Italia ha avuto per decenni, quindi dobbiamo portar su i più giovani cercando di fargli acquisire esperienza. Serve una Italia fatta da giovani e con una sua fisionomia. Il divertimento è alla base di tutto, perché col divertimento si rende molto di più. Ho trovato tutti i ragazzi disponibili e la voglia di venire in Nazionale da parte di tutti e tutti siamo sulla stessa barca. Se si riesce a lavorare in sintonia e in armonia è un buon punto di partenza. Problemi con i club? Noi finora siamo stati bravi perché quando abbiamo potuto aiutare i club lo abbiamo fatto, come nell’ultima gara in cui ne abbiamo mandati a casa 5-6 prima del tempo tra quelli che avevano giocato di più. Spero che in futuro quando servirà una mano in più alla Nazionale questo atteggiamento verrà ricambiato. Vale il discorso fatto in precedenza sui giornalisti: serve collaborazione. Quagliarella? Noi abbiamo intrapreso la strada dei giovani per cercare di rifare una Nazionale un po’ diversa. I giovani però bisogna aspettarli e abbiamo bisogno anche di giocatori d’esperienza: noi ne abbiamo qualcuno. Nel caso di Quagliarella faccio un esempio: se arriviamo all’Europeo e Quagliarella è il capocannoniere del campionato di Serie A uno come lui può essere utile. In questa fase l’importante è che la squadra riesca a giocare molto e a creare molto. Gli Under 21? Tutti quelli che possono giocare l’Europeo Di Biagio li prenderà in considerazione, anche quelli che sono in Nazionale maggiore. La nostra Under 21 è già una squadra forte e giocheremo in Italia: Di Biagio sa di poter chiamare tutti tranquillamente. Juve padrone della Serie A? Per noi sarebbe più utile vedere sempre più italiani in campo. Poi se una squadra è più forte c’è poco da fare. E poi il campionato non è ancora finito, la Serie A è competitiva e difficile anche se la Juventus la sta dominando”.

Foto: vivoazzurro