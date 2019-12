Mancini: “Sorteggi Champions? Il Napoli ha pescato l’avversario peggiore”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “I giovani in Nazionale? Sono legato a tutti, sono ragazzi che hanno iniziato il percorso con la maglia azzurra con poche presenze in Serie A. In poco tempo sono migliorati molto. Sorteggi? Le partite vanno giocate tutte sul campo, anche quelle che sembrano più semplici. A naso però mi sembra che il Napoli abbia pescato la più difficile. Da qui a fine febbraio però le situazioni possono cambiare, anche se indubbiamente al Napoli è toccata la peggiore rispetto alle altre italiane”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro