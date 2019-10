Mancini: “Siamo stati bravissimi, proseguiamo il nostro percorso. Notti Magiche? Oggi un anticipo”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato dopo il successo sulla Grecia per 2-0 che ha sancito la qualificazione ad Euro 2020 ai microfoni di Rai Sport: “I ragazzi sono stati bravissimi però prima di tutto vorrei ringraziare il pubblico dell’Olimpico. Grazie per averci sostenuto anche nel primo tempo dove non abbiamo fatto benissimo e dove eravamo un po’ contratti. Dedichiamo questa vittoria ai bimbi del Bambino Gesù. La Grecia ci aspettava? Ne troveremo di squadre che aspetteranno. Nel primo tempo avevamo la frenesia di dover giocare, nella ripresa siamo stati migliori tecnicamente e abbiamo trovato il gol. A una vittoria dalla leggenda Pozzo? La leggenda è perché Pozzo ha vinto due Mondiali. Conta questo. Torneranno le Notti Magiche? Oggi è stato un anticipo. Il pubblico è stato numeroso come non lor era da tempo, speriamo sia numeroso a giugno”.

Foto: vivoazzurro