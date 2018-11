Mancini: “Siamo più avanti del previsto, ma nel 2019 dobbiamo vincerle tutte. Ora…”

Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro gli Stati Uniti: “Il problema gol? Dispiaceva soprattutto per i giocatori e per tutti gli italiani che sono qua. Dovevamo far gol prima e segnare di più. Cosa ho pensato prima del gol finale di Politano? Che avremmo pareggiato 0-0. Il calcio è così, non c’è niente da fare. Abbiamo avuto tantissime occasioni. L’importante che sia stata una bella partita. Sono contento anche dei giocatori che sono partiti dall’inizio come Sensi. In linea con aspettative? Siamo in linea con le aspettative, forse un po’ più avanti del previsto. La squadra sta giocando bene e questo è importante. Nel 2019 iniziano le qualificazioni e lì dobbiamo cercare di fare tutte vittorie. Qualche pareggio lo abbiamo fatto, due sconfitte contro i campioni del Mondo e d’Europa le abbiamo fatte. Ora si deve vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro