Mancini si presenta: “Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di farla in Arabia Saudita”

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Nel video con il quale la Federazione saudita ha ufficializzato l’arrivo dell’ormai ex commissario tecnico della Nazionale italiana, sono arrivate anche le prime parole di Mancini dopo il nuovo incarico: “Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di fare la storia in Arabia Saudita”.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita