Mancini: “Sette giorni fa a quest’ora stava per cominciare una grande sfida”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini ricorda il trionfo di sette giorni fa con la vittoria a Euro 2020 nella finale ai rigori contro l’Inghilterra: “Proprio 7 giorni fa a quest’ora stavamo per cominciare una grande sfida, l’ultima di Euro 2020, la finale contro l’Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte”.

Così ha scritto il CT sui social con in allegato la foto con la coppa di Euro 2020 in mano.

Foto: Twitter Euro 2020