Mancini: “Se giocassimo sempre così saremmo primi. Rinnovo? Ne parleremo più avanti”

Vittoria fondamentale nella corsa all’Europa per la Roma. Così Mancini in conferenza stampa: “È una vittoria completa, fatta di aggressività, abbiamo avuto 3-4 occasioni per segnare. L’Atalanta ha messo dentro tanti attaccanti, ma siamo stati compatti. Era importante rimanere attaccati al treno Europa. Se tutte le domeniche giocassimo così saremmo primi. Molte volte abbiamo sbagliato individualmente, ne ho fatti anche io. Rinnovo? Non parlo del rinnovo dopo una vittoria così, sono felice di stare qui e lottare per la Roma. Ne parleremo più avanti”.

FOTO: Twitter Roma