Mancini: “Scelte? Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste partite, ma è una cosa positiva”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria:

Su chi lo ha messo in difficoltà per le scelte

“Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna”.

Su Moise Kean

“Ci è dispiaciuto non portare lui, Politano, Mancini e altri. Moise sa che potrà essere un grande giocatore per la Nazionale il futuro, dipenderà da lui come da altri. Ha qualità enormi che potrà migliorare: gli voglio bene, so che ha qualità e per noi è stato un dispiacere lasciare fuori lui e altri”.

Foto: Twitter VivoAzzurro