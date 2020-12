Mancini: “Scamacca lo teniamo d’occhio. Sassuolo e Verona sorprese del campionato. Oltre al Milan”

Conferenza stampa di fine anno in FIGC del CT Roberto Mancini che ha parlato di diversi temi in questo anno complicato causa Covid che lo ha visto contagiato a novembre durante le ultime gare di Nations League.

Queste le parole: “E’ stato un 2020 positivo sotto tutti i punti di vista. Scherzi a parte, parlando di campo, siamo soddisfatti. Inizieremo a preparare bene il gruppo per gli Europei dove vogliamo essere protagonisti. Dobbiamo ancora migliorare, sicuramente possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi”.

C’è spazio per qualche new entry? “Siamo in abbondanza, la speranza è sempre quella di trovare giocatori giovani, pronti non solo per adesso ma per il futuro. Sarebbe gradito averne sempre di più”.

Qual è la partita più significativa del 2020? “È stata quella con l’Olanda, anche per come è stata affrontata”.

Nel 2020 è arrivato Locatelli, è il giocatore che ti ha sorpreso di più? “Sicuramente, ha debuttato in Olanda e poi è andato sempre meglio”.

Per lei è stato un colpo la scomparsa di Paolo Rossi? “È stata una cosa drammatica, io ero molto legato alla nazionale 1982, ero molto amico di Paolo, non sapevo nulla della sua malattia. Per me è stato un eroe, già ai tempi giocavo in A ma quella nazionale… Il suo addio è stato un momento bruttissimo”.

All’orizzonte si intravede qualcuno di quel tipo di giocatore? “Alcuni giovani stanno crescendo. Speriamo di avere un futuro Paolo Rossi, sarebbe una grande cosa”.

Considerato il Covid non sarebbe meglio allargare la rosa a 25? “Già il fatto che abbiano aumentato le sostituzioni da 3 a 5 è importante. Può essere una buona cosa allargare la rosa da ventitré a 26-27. Aiuterebbe a fare le convocazioni, non sarà facile”.

Qual è la squadra che ti ha impressionato in Serie A? “Il Verona e il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori che stanno giocando bene”.

Delle grandi squadre chi ha portato qualche novità? Il Milan? la Juventus di Pirlo? “Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti, la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. La Serie A è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressapoco allo stesso livello”.

Un giovane su cui scommettere? “È un po’ di tempo che parliamo di Scamacca, può diventare un buonissimo attaccante. Così come Lovato del Verona, difensore”.

Quanto fa piacere il recupero di Sensi? “A me piace tantissimo per le qualità che ha, ha dato tanto in questo senso. Spero che stia bene”.

Una parola su Immobile? “Sta facendo gol incredibili, spero ne tenga qualcuno per l’Europeo”.

Dopo il sorteggio di Bucarest avevi chiesto partite importanti con Inghilterra e Germania. Chiederà altre amichevoli di grande livello? “Abbiamo tante partite, tutte importanti. Non abbiamo tempo per le amichevoli, purtroppo. Non c’è comunque interesse per giocare sfide così”.

Chiellini e Zaniolo possono recuperare? “Giorgio è più semplice, Zaniolo credo abbia comunque ottime chance”.

Sarà disponibile a fare il vaccino? “Io l’ho avuto il Covid, sarò il primo. Li faccio da quando sono piccolo, non è un problema”.

C’è qualcosa che conserva nella memoria di questo 2020? “Per la Nazionale, tutto. Per il calcio e lo sport spero il 2021 vada molto meglio”.

Foto: Twitter Italia