Mancini: “Sarei rimasto altri 10 anni in Nazionale. Vialli manca tanto”

Roberto Mancini, ex Ct della Nazionale, ora CT dell’Arabia Saudita, ha parlato a Che tempo che fa, da Fazio, soffermandosi su un ricordo di Gianluca Vialli e sull’addio alla Nazionale.

Queste le sue parole: “Abbiamo vissuto anni bellissimi insieme, eravamo giovani, ci siamo divertiti tanto. Lo sento sempre accanto a me. L’amicizia fraterna va al di là di tutto. Eravamo legatissimi. Vialli è stato importantissimo per la vittoria degli Europei, Luca aveva un carisma fortissimo. Un giorno entrò in campo galoppando come fosse a cavallo, fu divertentissimo. Vincemmo quella partita e continuò a farlo per un po’ di partite.Dal giorno che sono andato via è rimasto il mio sogno, quindici anni sono una vita. Mi piacerebbe tantissimo. La squadra dello scudetto? Eravamo amici e tali siamo rimasti, anche se ci vediamo poco. L’addio alla Nazionale italiana? Quando accadono queste cose dispiace, a volte un allenatore viene mandato via, altre si dimette. Io mi trovavo benissimo come CT dell’Italia, sarei rimasto altri 10 anni. Ma anche in Arabia Saudita mi trovo bene, anche se il lavoro è piuttosto duro. L’arabo? Ho imparato solo qualche parola”.

Foto: twitter Azzurri