Mancini: “Sapevo che sarebbe stata una gara difficile. La loro espulsione? Ci ha penalizzato”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in rimonta per 3-1 contro l’Armenia: “Non mi hanno fatto arrabbiare, io avevo detto che sarebbe stata una gara difficile. Non abbiamo iniziato bene, abbiamo concesso il gol ma poi ci siamo ripresi e potevamo finire il primo tempo in vantaggio. L’espulsione ci ha penalizzato perché loro si sono chiusi e sono diminuiti gli spazi. Le difficoltà c’erano contro giocatori che sono a metà campionato. Bernardeschi e Chiesa? Hanno fatto quello che dovevano fare. Devono fare di più ma è un problema di condizione. Berna non ha giocato e Chiesa ha avuto un inizio travagliato. I ragazzi però hanno messo il massimo”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro