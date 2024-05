Mancini: “Salutiamo l’Europa con amarezza”

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, ha commentato sui suoi social l’uscita dei giallorossi dall’Europa League: “Finisce un altro percorso in Europa pieno di emozioni, notti indimenticabili, battaglie a testa alta. Tutti insieme, in campo e fuori. Salutiamo l’Europa con amarezza e consapevolezza di aver dato l’anima per questi colori, con la testa già ai prossimi impegni… e pronti a ritornare presto, da grande gruppo. Da famiglia. Da Roma”.

Foto: Instagram Mancini