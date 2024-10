Mancini saluta l’Arabia Saudita postando la classifica

Dopo l’ufficialità del suo addio come CT dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini ha pubblicato un post sui suoi social in cui ha annunciato la sua decisione di lasciare la guida della nazionale. Nel post, l’allenatore ha mostrato la classifica, con i Verdi posizionati al terzo posto, a dimostrazione che la squadra non è affatto tagliata fuori dai giochi, lasciando intendere che ci sono ancora possibilità concrete per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Mancini (@mrmancini10)

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita