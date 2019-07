Mancini: “A Roma per continuare a crescere, impressionato da Kolarov. Su Fonseca e Gasperini…”

Gianluca Mancini, nuovo difensore della Roma, è stato presentato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento di stare qui, devo ancora migliorare tanto su vari aspetti come la rapidità e le marcature anche a zona, essendo abituato a marcare a uomo. Darò il massimo per questa maglia, non ho mai avuto dubbi sulla scelta di venire qui. Fonseca? Il mister mi ha parlato, mi ha detto alcune situazioni tattiche da sviluppare in campo. Difesa alta, grande pressing e circolazione di palla. Vuole impostate il gioco dal basso. Ci dice di non avere paura e rimanere alti, per non far ragionare l’avversario. Chi mi ha impressionato di più? Ce ne sono tanti, la rosa è molto forte. La squadra è fantastica. Se devo fare un nome però dico Kolarov. La carriera di De Rossi? Non la devo raccontare io, lo seguivo da quando avevo 10 anni. Tutto quello che ha fatto è straordinario. Essere qui, dove lui ha passato tutta la sua vita sportiva è un motivo di orgoglio. Io vicino alla Roma già a gennaio? Ci sono state delle chiacchierate e poco di concreto. Non era mia intenzione trasferirmi a gennaio, volevo finire la stagione all’Atalanta. Spinazzola ha trovato una somiglianza tra Fonseca e Gasperini? Ho fatto 5 allenamenti, ma posso dire che è vero. Rivedo qualcosa di Gasperini, anche se ognuno ha le sue idee. Come intensità e dispendio fisico molto. Difesa a 4 e non a 3? Il cambiamento ho avuto la fortuna di averlo fatto già in nazionale, diciamo che sono abituato anche a giocare a 4. Devo capire io cosa vuole il mister. Il mio compagno ideale? Sono tutti forti da quello che ho visto, Juan e Fazio sono grandi giocatori, da cui devo solo imparare”.

Foto: Roma Twitter