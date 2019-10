Mancini: “Risposte positive, contento di Di Lorenzo e Cristante. Il record di Pozzo? Penso all’Europeo”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato dopo la vittoria contro Liechtenstein per 0-5 ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto fatica all’inizio perché non trovavamo il secondo gol, ma cambiando tanti giocatori poteva anche starci. Ho avuto risposte positive, ma i ragazzi avevano giocato poco insieme e questo era il problema. Cristante e Di Lorenzo? Se erano qua è perché ci crediamo. A giugno per forza di numeri qualcuno bravo dovrà restare a casa. Io spero che tutti questi giocatori possano avere altre possibilità, sono bravi. Noi cerchiamo di migliorare di squadra e a giugno vedremo. Il gruppo mi segue? Mi fa piacere, se i ragazzi partecipano vuol dire che la sentono. Il feeling tra loro è buono. Eguagliato il record di Pozzo? Mi interessa il record dei due Mondiali e dell’Olimpiade, quello sarebbe molto più importante. Accontentarsi dell’Europeo? Magari”.

Foto: vivoazzurro