Mancini: “Ripescaggio? Se dovesse accadere noi siamo pronti. Non ho parlato di possibilità”

Alla vigilia della sfida contro la Germania, ha parlato in conferenza stampa Roberto Mancini che si è soffermato sulle dichiarazioni inerenti ad un possibile ripescaggio ai mondiali in Qatar: “Io ho detto che se ci dovessero ripescare andiamo… Ma non so le motivazioni, non ho parlato di possibilità. Sono cose che si sono viste poche volte, ma io ho solo detto che se ci ripescano ci andiamo. Se ci ripescano, per un motivo che non so quale sia, ho detto che ci andiamo visto che siamo la migliore squadra del Ranking tra le non qualificate”.

Sulla sfida con la Germania, il ct esclama: “”La cosa più importante sarà difendere bene e attaccare meglio. Affrontiamo una delle squadre più forti, con Brasile, Argentina, Francia… E’ tecnica, velocissima quando contrattacca, viene a fare pressing. Completa e matura al 100%, sarà tra le favorite per la vittoria del Mondiale in Qatar. Noi dobbiamo difendere tutti insieme e attaccare e pressare come fatto per tre anni e mezzo. Lo abbiamo fatto per tre anni e mezzo con giocatori che non sembravano in grado di poterlo fare, eppure l’hanno fatto”

Foto: Twitter Italia