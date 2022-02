Mancini, scatta il rinnovo automatico con la Roma sino al 2026

Nella relazione finanziaria semestrale aggiornata pubblicata dalla Roma, si apprende una notizia che riguarda il futuro del difensore giallorosso Gianluca Mancini, per cui è scattato in automatico il rinnovo del contratto con la formazione della capitale sino al 30 giugno 2026. Il centrale, del resto, è stato uno dei punti fermi della formazione guidata da José Mourinho, dato che in questa stagione è stato sempre impiegato tranne quando squalificato.

Nel testo si apprende anche come le perdite, al 31 dicembre scorso, ammontino a 113,7 milioni di euro, i ricavi a 82 milioni mentre i costi a 132 milioni.

Foto: Twitter UEFA