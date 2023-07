Mancini ricorda Vialli nel giorno del suo compleanno: “Luca sei sempre nei nostri cuori”

Una vita sempre assieme, una carriera professionale divisa giusto per qualche annata. Gianluca Vialli e Roberto Mancini, simboli della Sampdoria anni 90 in campo e in giacca e cravatta dalla panchina durante Euro 2020. è stata forse una delle più belle amicizie nella storia del calcio. In giornata odierna il CT della Nazionale ha dedicato un pensiero al suo caro amico Vialli ricordando che oggi 9 luglio doveva essere il giorno del suo compleanno. Ecco le sue parole: “Tanti auguri Luca, sempre nei nostri cuori”.

Foto: vialli mancini instagram sampdoria