Mancini: “Reazione giusta, ma i rimpianti ci saranno fino a dicembre”

Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport subito dopo la vittoria contro la Turchia: “La partita era inutile per che valeva, ma le cose vanno fatte bene anche quando purtroppo ci sono altre situazioni negative. Abbiamo fatto bene, ci fa piacere. È stato bello vedere la reazione dopo il loro gol, arrivato praticamente subito. I ragazzi sono cresciuti anche nel gioco, era la prima volta che giocavano tutti insieme, non era semplice. In campo c’erano tanti giovani, non era semplice. Non siamo in una situazione semplice, ma la reazione è stata giusta. I rimpianti ci saranno fino a dicembre“.

Foto: Twitter Azzurri