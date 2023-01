Mancini racconta: “Vialli è stato un leone fino all’ultimo”

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, ricordando Gianluca Vialli negli ultimi giorni di vista del “gemello del gol”, con la visita fatta a Londra lo scorso 29 dicembre.

Queste le sue parole: “Era privo di forze, con poca voce, ma lucidissimo. Un leone fino all’ultimo. Abbiamo parlato un po’ di tutto, mi ha chiesto perfino com’era andato lo stage di dicembre con i giovani. Anzi, mi ha riempito di domande: voleva sapere tutto, ci teneva a conoscere i progressi del nostro progetto”.

Vialli era ricoverato da diversi in giorni a Londra: “Una settimana prima Gianluca mi aveva chiesto di aspettare,voleva riservare tutte le sue energie migliori all’ultima fase della sua lotta. Dopo pochi giorni dall’addio di Sinisa, ho perso un altro fratello. Anzi, un fratellino, come amavo chiamarlo, perché ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai più separati. Abbiamo fatto tutto il cammino insieme. Giovanili azzurre, Nazionale, la Samp, le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte. E poi le due notti di Wembley. In una abbiamo pianto insieme per il dolore e per l’amarezza, tanti anni fa. Nell’altra abbiamo pianto di gioia, come se fossimo stati uniti dal destino, prima della sua scomparsa” .

Foto: Instagram Sampdoria