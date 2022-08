Mancini: “Questa Roma mi piace molto! Lazio? Nessun problema con Immobile”

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha parlato anche delle due romani. Sulla Lazio si è espresso in questo modo: “Vedo una Lazio che può inserirsi nella corsa per la Champions. Spesso cambiare poco è un vantaggio, se hai la forza delle conoscenze. Immobile? Ci siamo sentiti prima delle ultime partite. Lui non mi ha mai comunicato nulla, quindi per me non c’è problema”.

Il ct dell’Italia ha utilizzato parole di stima nei confronti della Roma e, in particolare, di Mourinho: “Dybala è un grande acquisto, tecnico e non solo emozionale. A me questa Roma piace molto, perché votata al gioco e ha comprato giocatori in grado di sostenerlo, come Matic e Wijnaldum, che portano forza ed equilibrio. Mourinho è l’allenatore ideale per domare il rischio. Ha esperienza da vendere. E in questa squadra mi auguro che Zaniolo continui a migliorare”.

Foto: Twitter Italia