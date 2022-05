Mancini: “Quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo”

Alla vigilia della sfida contro l’Argentina, è intervenuto in conferenza stampa Roberto Mancini che si sofferma a parlare del futuro della Nazionale: “Quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro”.

Il ct prosegue il suo intervento parlando di quale tattica userà per ricostruire l’Italia: “Intanto devo continuare a scegliere i giocatori sempre con un criterio logico, poi servirà coraggio perché sarà un gruppo più giovane che andrà supportato in modo diverso. Anche questa sarà una cosa bella da fare”.

Foto: Twitter Italia