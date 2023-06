Mancini: “Proveremo a vincere la Nations League. Inter-City? Non è facile fare gol ai nerazzurri”

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ha parlato a Sky a margine delle convocazioni per la Uefa Nations League.

Queste le sue parole: “È un grande traguardo essere alla fase finale, non era un gruppo facile da vincere con Inghilterra, Germania e Ungheria. Siamo qui, abbiamo fatto delle scelte e purtroppo qualcuno è rimasto fuori. Il regolamento voleva che consegnassimo la lista ancor prima dell’allenamento, quindi non sappiamo come arrivano i ragazzi”.

Inter-Manchester City, i nerazzurri possono farcela? “Io credo che in novanta minuti non ci sia una squadra favorita: il City, guardando gli ultimi risultati, è una squadra temibile ma all’Inter fare gol non è semplice, è una squadra con esperienza”.

E tra Fiorentina e West Ham? “In bocca al lupo alla Fiorentina e complimenti per la stagione. La sfida di Conference è indecifrabile, difficile dire chi potrà vincere ma speriamo per la Fiorentina. Il calcio italiano è cresciuto, ma non siamo quelli di venti anni fa, quando in Serie A giocavano i più grandi del mondo. Le tre finali sono un segnale positivo, così come i tanti italiani che giocano”.

Foto: Instagram personale