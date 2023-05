Mancini: “Proveremo a vincere la Nations League. Finale Juve-Roma? Ci sono tante chance”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, è stato ospite della Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di tantissimi temi.

Queste le sue parole sulla Nazionale: “La Nations League? È la seconda volta che andiamo alle fase finali, credo sia il momento di provare a vincerla. Penso che diventerà un torneo importante e abbiamo tempo per provare a prepararla bene. Vorremo vincerla”.

In Portogallo la prima volta che l’hanno vinta hanno fatto i caroselli “Alla fine è un campionato d’Europa, nei gruppi di prima fascia giocano le big. Noi avevamo Germania, Inghilterra e Ungheria: non era così semplice”.

I ragazzi della Juve rappresentano una prospettiva? “Certo, ma ce ne sono anche altri giovani. Poi possono arrivare dei cali, ma sono fisiologici. Miretti e Fagioli avranno un grande futuro”.

Non è l’oro di quando giocavate lei, Del Piero, Totti e Zola.“Forse eravamo anche troppi. Però l’obiettivo è tornare ad avere club che schierino un 60 per cento di convocabili”.

Juve e Roma come le vede dopo le semifinali d’andata?“Credo che siano due semifinali ancora aperte. Io sono ottimista, hanno le qu alità per andare in finale”.

In generale si vedono squadre che magari sono terze o quarte in campionati importanti e le abbiamo battute con una certa facilità. “Torniamo al discorso che gli allenatori italiani sono bravi e in certe partite riescono a mettere qualcosa di più in campo. Anche la Fiorentina, nonostante la sconfitta, credo possa portare a casa la semifinale”.

In difesa sta emergendo una nuova generazione. “Beh, in difesa ha lasciato Chiellini e Bonucci è vicino a farlo, tolgono tanta esperienza. Ma non abbiamo problemi, come anche a centrocampo. Sugli esterni qualcuno sì, lì davanti decisamente”.

Qualcosa ha girato bene in Inghilterra e male con la Macedonia. “Gli episodi c’entrano sempre, anche quando vinci. L’europeo credo che abbiamo meritato di vincerlo per il percorso fatto, ci può aver detto bene in un paio di partite. Ma nel calcio accadono cose che a volte ti fanno vincere e altre che ti fanno perdere. L’importante è mettersi alle spalle e cercare di raggiungere obiettivi importanti”

La vittoria dell’Argentina: “Pensavo che potesse vincere, credo che esista un Dio del calcio e che un giocatore come Messi meritasse di vincere il mondiale”.

Ci fosse stata l’Italia? “Quando prepari una competizione è diverso, anche se hai due settimane riesci a prepararla abbastanza bene”.

Foto: twitter Italia