Mancini: “Per un CT non capita spesso vincere l’Europeo. Rimarrà per sempre nella storia degli italiani”

Roberto Mancini nell’intervista a Rai1 è tornato con le parole ad Euro2020. Ecco cosa ha detto: “È una cosa indimenticabile perché non era assolutamente facile e i ragazzi sono riusciti a fare una cosa incredibile e non casualmente. A volte nel calcio accadono cose strano, puoi andare ad una competizione e vincerla perché tante cose si allineano, ma la nostra squadra è andata avanti così per 3 anni, 3 anni e mezzo, giocando sempre bene, vincendo, facendo tutti i record di imbattibilità, per poi arrivare alla vittoria dell’Europeo. Per un commissario tecnico vincere un Europeo o un Mondiale non capita spesso, a volte non capita mai e a noi è capitato e questo rimarrà per sempre nella nostra testa, nella storia degli italiani”.

Foto: Mancini Twitter Azzurri