Mancini: “Per fortuna che il Napoli ha preso l’allenatore. Retegui? Sarà titolare”

Roberto Mancini si è espresso così durante la conferenza stampa alla vigilia di Italia-Olanda. Ecco le sue parole: “Per fortuna che il Napoli ha preso l’allenatore, sennò…Ero dispiaciuto per la partita, potevamo vincere e andare in finale. Tutto il resto non esiste”.

Retegui?: “Sì, sicuro domani gioca Retegui. Era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi, non sono al 100%. Nei giorni in cui abbiamo lavorato abbiamo cercato di recuperare… è una partita importante, cerchiamo di vincere anche se non c’è il primo posto in ballo”.

Progetto?: “Questa fase di qualificazione di Nations League è stata giocata con calciatori giovani, che forse non conoscevate nemmeno. Il progetto è già partito. C’era il Mondiale under20, l’Under21… Avevamo Bastoni che il giorno prima della partenza si è ammalato, qualche problema lo abbiamo avuto”

Foto: mancini twitter italia