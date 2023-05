Mancini per Dybala, Roma avanti 1-0 sul Siviglia all’intervallo. Palo di Rakitic

La prima frazione di gioco alla Puskas Arena si chiude con la Roma in vantaggio per 1-0 sul Siviglia. La prima grande occasione arriva all’11’ per i giallorossi: Dybala serve in area Celik, l’esterno serve Spinazzola solo sul dischetto, ma il suo tiro è debole e soprattutto centrale, Bounou lo respinge a pugni uniti. La Roma continua a spingere, il Siviglia è in difficoltà. E al 34′ arriva il gol del vantaggio giallorosso: splendido lancio filtrante di Mancini per Dybala che entra in area e infila Bounou con un rasoterra alla sinistra del marocchino. Nel finale provano a entrare in partita gli uomini di Mendilibar. E al 42′ arriva il primo squillo degli spagnoli con il colpo di testa di Fernando, ma il tentativo del centrocampista brasiliano sorvola la traversa. In pieno recupero trema la Roma con la rasoiata di Rakitic che centra il palo dalla distanza. Termina così – dopo ben sette minuti di recupero – la prima frazione di gioco alla Puskas Arena: 1-0.

Foto: Instagram Roma