Mancini: “Partita fondamentale per la corsa Champions. La fascia da capitano un sogno”

Il difensore e capitano di oggi della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato a Sky Sport della vittoria dei giallorossi sul Bologna.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita molto complicata. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, non abbiamo corso però particolari rischi e dopo averla sbloccata ci abbiamo ancora provato per chiudere la gara. Ci portiamo a casa i tre punti e pensiamo di partita in partita. La fascia di capitano è un’emozione unica, è stato un sogno indossarla, anche pensando a chi ha indossato in passato la fascia della Roma, ero molto ansioso per la prima da capitano. Ora l’Ajax? L’Europa League è una bellissima competizione, da domani penseremo alla partita più importante della stagione e dobbiamo lottare più di oggi”.

Foto: Twitter Roma