Mancini: “Pagherò io la multa. La somma raccolta donatela in beneficenza”

Gianluca Mancini ha voluto fare un post su Instagram per ringraziare i tifosi della raccolta fondi fatta dopo la multa di 5mila euro che gli è stata inflitta dal Giudice Sportivo. Di seguito il messaggio del difensore: “Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori. Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a La Locanda Dei Girasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma!”.

Foto: Instagram Mancini