Mancini: “Non una bella partita, ma era importante vincere. Per la Champions serve qualcosa in più”

Gianluca Mancini, difensore della Roma e autore del gol vittoria dei giallorossi, così ai microfoni di DAZN ha analizzato il successo con il Genoa: “L’importante è aver vinto, non abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo anche rischiato alla fine, sono partite difficile ma l’importante sono stati i tre punti. A Cristante vanno fatti solo i complimenti, abbiamo giocato bene noi difensori. Sicuramente ci manca uno step in più per battere le grandi, anche queste partite sono complicate ed ogni domenica proviamo a vincere e bisogna migliorare perché serve qualcosa in più per arrivare in Champions”.

Foto: Roma Twitter