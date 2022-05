Mancini: “Non snobberemo il Torino. Vogliamo vincere la Conference”

In occasione del Media Day della Uefa, ha parlato Gianluca Mancini che ha rilasciato queste dichiarazioni parlando della finale contro il Feyenoord citando anche il Torino: “Aspettiamo a dare giudizi, c’è una finale europea da giocare e mi sento pronto anche se dovessimo stare in campo per 300 minuti. È una piccola Coppa? Lo dicono quelli che vengono eliminati, noi fin dall’inizio volevamo la finale, adesso ci siamo e vogliamo giocarcela fino in fondo. Non snobberemo assolutamente la sfida contro il Torino, non possiamo permettercelo, perché un altro obiettivo della nostra stagione è arrivare possibilmente quinti, o sesti. Avremmo voluto il quarto posto, si può fare sempre di più , nel calcio e nella vita, ma ci è mancato qualcosa. Giocare ogni tre giorni ci ha portato via tante energie fisiche e mentali. Penso che solo grandi squadre come Liverpool e Real Madrid possano onorare al meglio il doppio impegno. Il Feyenoord? Ancora non l’abbiamo studiato, perché prima dobbiamo pensare al Torino”

Foto: Twitter Roma