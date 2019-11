Mancini: “Non si fanno nove gol a caso. L’Europeo? Sarà dura lasciare a casa qualcuno”

Dopo il larghissimo successo dell’Italia contro l’Armenia (9-1), il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “La serata è stata bella, era l’ultima di qualificazione. L’abbiamo presa bene e non si fanno nove gol a caso, è perché hanno messo tutto quello che potevano mettere. Penso a tutti i giovani che stanno migliorando, le partite internazionali danno forza alle qualità che già hanno. Si tratta solo di attendere. L’Italia può sfidare tutti? Intanto godiamoci le dieci partite del gruppo tutte vinte, che non era mai successo ed è una cosa straordinaria. Abbiamo sei mesi per preparare l’Europeo, ci sono cose da preparare e la difficoltà sarà lasciare fuori dai 23 chi magari se lo meriterebbe”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro